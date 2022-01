Olimpiadi | cerimonia Pechino 2022 includerà accensione braciere ' senza precedenti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 gennaio 2022), 7 gen. (Adnkronos) - Ladi apertura dei Giochi Olimpici Invernali diil prossimo meseunadi apertura "diversa" rispetto ai Giochi estivi 2008 in città e con l'delolimpico in un modo "negli oltre 100 anni di storia dei Giochi Olimpici", ha promesso il direttore Zhang Yimou. Il regista di 71 anni Zhang diventerà il primo uomo a dirigere cerimonie sia estive che invernali poichédiventa la prima città ad ospitare entrambe le versioni dei Giochi. "È un grande onore dirigere ladi apertura per la seconda volta", ha detto Zhang alla Xinhua. "Spero di fare una buona impressione e creare dei momenti ...