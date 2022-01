Olimpiadi: Bach, ‘Playbook non solo un libro di regole ma uno stile di vita a Pechino 2022’ (Di venerdì 7 gennaio 2022) Pechino, 7 gen. (Adnkronos) – Con l’avvicinarsi dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino, il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) Thomas Bach ha sottolineato che il Playbook di Pechino 2022 non è solo un libro di regole, ma uno stile di vita. “Pechino inizia ora per tutti noi. Dobbiamo fare di tutto per garantire che i sogni olimpici degli atleti non vengano portati via a pochi giorni dalla partenza. Il Beijing 2022 Playbook non è solo un libro di regole, ora dovrebbe essere uno stile di vita”, ha detto Bach. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 gennaio 2022), 7 gen. (Adnkronos) – Con l’avvicinarsi dei Giochi Olimpici Invernali di, il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) Thomasha sottolineato che il Playbook di2022 non èundi, ma unodi. “inizia ora per tutti noi. Dobbiamo fare di tutto per garantire che i sogni olimpici degli atleti non vengano portati via a pochi giorni dalla partenza. Il Beijing 2022 Playbook non èundi, ora dovrebbe essere unodi”, ha detto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Olimpiadi: Bach, 'Playbook non solo un libro di regole ma uno stile di vita a Pechino 2022'... - RadioItaliaIRIB : Thomas Bach: fiducioso in un’edizione sicura e riuscita delle Olimpiadi Invernali di Beijing - zazoomblog : Olimpiadi Pechino 2022 Thomas Bach: “Saranno Giochi sicuri e al di sopra di ogni conflitto politico” - #Olimpiadi… - Luxgraph : Bach: 'Olimpiadi invernali di Pechino sicure per tutti' - sportface2016 : #Cio, Thomas #Bach assicura: 'Le Olimpiadi di #Beijing2022 saranno sicure per tutti, siamo fiduciosi' -