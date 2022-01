Offese | insulti razzisti | uscite omofobe | tutti vogliono Katia Ricciarelli fuori dal GF VIP tranne uno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 7 gennaio 2022) E’ successo anche in altre occasione che parte del pubblico chiedesse la squalifica di un concorrente di un reality. Ma mai come questa volta siamo di fronte a un vero e proprio plebiscito. Il #che da due giorni è in tendenza su Twitter ( ma di cui sicuramente il conduttore del GF VIP 6 non si vanterà) metted’accordo.dal Grande Fratello VIP. Spettatori, critici televisivi, giornalisti, ex concorrenti di questa edizione, ex concorrenti delle passate edizioni. Nessuna tollera più quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP 6 e le pessimedella cantante, mettonod’accordo.non può e non deve stare in un programma ...