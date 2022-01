Obbligo vaccinale per over50, prevista sanzione di 100 euro una tantum (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il decreto che introduce l’Obbligo di vaccino per gli over 50 prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non saranno in regola con l’Obbligo vaccinale a partire dal primo febbraio 2022, una sanzione di 100 euro una tantum. Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi. La sanzione sarà irrogata dall’Agenzia delle entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali. Per le persone che accedono senza Green Pass ai servizi e alle attività in cui è obbligatorio averlo, è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro. La stessa sanzione si applica al soggetto tenuto a controllare il possesso del Green Pass se omette il controllo. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il decreto che introduce l’di vaccino per gli over 50 prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non saranno in regola con l’a partire dal primo febbraio 2022, unadi 100una. Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi. Lasarà irrogata dall’Agenzia delle entrate, attraverso l’incrocio dei dati della popolazione residente con quelli risultanti nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali. Per le persone che accedono senza Green Pass ai servizi e alle attività in cui è obbligatorio averlo, èunada 400 a 1.000. La stessasi applica al soggetto tenuto a controllare il possesso del Green Pass se omette il controllo. ...

CarloCalenda : Per come stanno andando le cose con OMICRON credo sia diventato necessario imporre l’obbligo vaccinale. Non possiam… - borghi_claudio : A Londra i contagi sono in calo perché hanno fatto il lockdown per i non vaccinati! Il supergreenpass per il lavoro… - NicolaPorro : Qualcuno si vanta dell'obbligo vaccinale. 'Siamo i primi in Europa'. Sì, come noi solo il Turkmenistan ???? - R_Quincy_ME : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Il decreto non c’è ancora. I 10 punti per cui le bozze e le anticipazioni sono indifendibili, dal… - ClaudioStel : RT @MMaXXprIIme: Quindi l'obbligo vaccinale sugli over 50 vale da subito ma il consenso informato rimane sempre lo stesso? Come dire... 'ti… -