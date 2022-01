Obbligo vaccinale over 50, Rasi: “Compromesso politico” (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’Obbligo vaccinale anti Covid per gli over 50 è più basato “su un Compromesso politico che sui numeri epidemiologici. L’Obbligo a questo punto o si fa o non si fa. Non capisco come il virus discrimini tra uno che ha 49 anni e mezzo e uno che ne ha 50”. Così Guido Rasi, consulente del Commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, ospite di ‘Agorà’ su Raitre. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’anti Covid per gli50 è più basato “su unche sui numeri epidemiologici. L’a questo punto o si fa o non si fa. Non capisco come il virus discrimini tra uno che ha 49 anni e mezzo e uno che ne ha 50”. Così Guido, consulente del Commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, ospite di ‘Agorà’ su Raitre. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

RobertoBurioni : Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una multa (100€) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41… - CarloCalenda : Per come stanno andando le cose con OMICRON credo sia diventato necessario imporre l’obbligo vaccinale. Non possiam… - NicolaPorro : Qualcuno si vanta dell'obbligo vaccinale. 'Siamo i primi in Europa'. Sì, come noi solo il Turkmenistan ???? - Ile2S : RT @NicolaPorro: ?? Non solo chi non vuole #vaccinarsi verrà multato, ma la #sanzione calerà dall'alto incrociando i nostri dati... ???? https… - AvvCalderone : RT @AzzurraBarbuto: Il vaccino non evita il contagio, come prova l’altissima positività dei vaccinati anche con terza dose. Ribattono: evit… -