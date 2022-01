Obbligo vaccinale over 50, Rasi: “Compromesso politico” (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’Obbligo vaccinale anti Covid per gli over 50 è più basato “su un Compromesso politico che sui numeri epidemiologici. L’Obbligo a questo punto o si fa o non si fa. Non capisco come il virus discrimini tra uno che ha 49 anni e mezzo e uno che ne ha 50”. Così Guido Rasi, consulente del Commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, ospite di ‘Agorà’ su Raitre. Sul fronte scuola, “parlo a titolo assolutamente personale: per me due settimane di Dad sarebbero molto importanti, perché se oggi siamo a 200mila casi, per lo più sottostimati, immaginiamo tra una settimana cosa vedremo”, continua Rasi, aggiungendo che – a suo personale giudizio – “se non facciamo due settimane adesso poi dovremo fare una cosa frammentata nei prossimi tre ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’anti Covid per gli50 è più basato “su unche sui numeri epidemiologici. L’a questo punto o si fa o non si fa. Non capisco come il virus discrimini tra uno che ha 49 anni e mezzo e uno che ne ha 50”. Così Guido, consulente del Commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, ospite di ‘Agorà’ su Raitre. Sul fronte scuola, “parlo a titolo assolutamente personale: per me due settimane di Dad sarebbero molto importanti, perché se oggi siamo a 200mila casi, per lo più sottostimati, immaginiamo tra una settimana cosa vedremo”, continua, aggiungendo che – a suo personale giudizio – “se non facciamo due settimane adesso poi dovremo fare una cosa frammentata nei prossimi tre ...

