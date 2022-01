Obbligo vaccinale: ora è allarme “lupi solitari”. Domani a Torino protesta di piazza con Freccero (Di venerdì 7 gennaio 2022) Gli attivisti No Vax su Telegram hanno già segnato la data: il 15 febbraio, in concomitanza con l’Obbligo vaccinale, minacciano di bloccare l’Italia. Sui Social, i contrari all’Obbligo vaccinale puntano da una parte la strada della “disobbedienza civile” e dall’altra alle proteste di piazza. Tuttavia, c’è anche l’allarme per azioni violente di eventuali lupi solitari. La minaccia dei lupi solitari e il precedente Preiti Come riporta Repubblica, «la nostra intelligence ha lanciato da tempo l’allarme sui lupi solitari di questi gruppi. Gente non controllata e non controllabile, dunque per questo ancora più pericolosa, che potrebbe compiere gesti violenti. La memoria ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Gli attivisti No Vax su Telegram hanno già segnato la data: il 15 febbraio, in concomitanza con l’, minacciano di bloccare l’Italia. Sui Social, i contrari all’puntano da una parte la strada della “disobbedienza civile” e dall’altra alle proteste di. Tuttavia, c’è anche l’per azioni violente di eventuali. La minaccia deie il precedente Preiti Come riporta Repubblica, «la nostra intelligence ha lanciato da tempo l’suidi questi gruppi. Gente non controllata e non controllabile, dunque per questo ancora più pericolosa, che potrebbe compiere gesti violenti. La memoria ...

Advertising

RobertoBurioni : Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una multa (100€) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41… - CarloCalenda : Per come stanno andando le cose con OMICRON credo sia diventato necessario imporre l’obbligo vaccinale. Non possiam… - NicolaPorro : Qualcuno si vanta dell'obbligo vaccinale. 'Siamo i primi in Europa'. Sì, come noi solo il Turkmenistan ???? - InvictusNon : RT @boni_castellane: Crisanti fa notare che si tratterebbe di obbligo terapeutico e non obbligo vaccinale. Cosa dice Ainis? Sta sciando...? - CGambescia : #Obbligovaccinalepurelamulta di Carlo Gambescia -