Obbligo vaccinale, oggi vertice in Germania (Di venerdì 7 gennaio 2022) Obbligo vaccinale e nuove misure di contenimento contro il dilagare della variante Omicron del covid in Germania, il cancelliere Olaf Scholz e i premier dei 16 lander tedeschi si riuniscono oggi per discutere e valutare le azioni da intraprendere. Alla vigilia della videoconferenza, che inizierà poco dopo mezzogiorno, il ministro della Salute ha proposto nuove restrizioni per ridurre i contatti tra le persone. L’idea non ha trovato d’accordo il premier bavarese Markus Söder, per il quale la situazione attuale non giustifica ulteriori restrizioni. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 7 gennaio 2022)e nuove misure di contenimento contro il dilagare della variante Omicron del covid in, il cancelliere Olaf Scholz e i premier dei 16 lander tedeschi si riunisconoper discutere e valutare le azioni da intraprendere. Alla vigilia della videoconferenza, che inizierà poco dopo mezzogiorno, il ministro della Salute ha proposto nuove restrizioni per ridurre i contatti tra le persone. L’idea non ha trovato d’accordo il premier bavarese Markus Söder, per il quale la situazione attuale non giustifica ulteriori restrizioni. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

CarloCalenda : Per come stanno andando le cose con OMICRON credo sia diventato necessario imporre l’obbligo vaccinale. Non possiam… - borghi_claudio : A Londra i contagi sono in calo perché hanno fatto il lockdown per i non vaccinati! Il supergreenpass per il lavoro… - NicolaPorro : Qualcuno si vanta dell'obbligo vaccinale. 'Siamo i primi in Europa'. Sì, come noi solo il Turkmenistan ???? - infoitinterno : Obbligo vaccinale multa una tantum: quando arriva? come funziona? Nuovo chiarimento del governo - AndreaL50331557 : RT @GiamFalasca: Il miscuglio tra obbligo vaccinale senza sanzione, super green pass a macchia di leopardo e decine di regole che si sovrap… -