Obbligo vaccinale, lo scandalo della multa “dall’alto” (Di venerdì 7 gennaio 2022) La multa arriverà dall’alto, catapultata dallo “Stato” da cui nessuno potrà sfuggire. Eccolo il radioso risultato del decreto con cui Mario Draghi ha imposto le sanzioni per tutti i 50enni d’Italia che non intendono vaccinarsi. Una discrezionalità così ampia, la possibilità cioè di incrociare i dati della popolazione con le anagrafe vaccinali, non si vedeva dai tempi del prelievo forzoso sui conti correnti di Giuliano Amato (altro candidato al Colle: sarà un caso?). Come noto l’ultimo decreto del governo, che introduce il sudoku normativo che in teoria (?) dovrebbe sconfiggere Omicron e il coronavirus, prevede l’Obbligo vaccinale per chiunque abbia compiuto e compierà entro il 15 giugno i 50 anni. Visto che non esiste mai imposizione senza sanzione, il Consiglio dei ministri ha fissato anche i paletti ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 7 gennaio 2022) Laarriverà, catapultata dallo “Stato” da cui nessuno potrà sfuggire. Eccolo il radioso risultato del decreto con cui Mario Draghi ha imposto le sanzioni per tutti i 50enni d’Italia che non intendono vaccinarsi. Una discrezionalità così ampia, la possibilità cioè di incrociare i datipopolazione con le anagrafe vaccinali, non si vedeva dai tempi del prelievo forzoso sui conti correnti di Giuliano Amato (altro candidato al Colle: sarà un caso?). Come noto l’ultimo decreto del governo, che introduce il sudoku normativo che in teoria (?) dovrebbe sconfiggere Omicron e il coronavirus, prevede l’per chiunque abbia compiuto e compierà entro il 15 giugno i 50 anni. Visto che non esiste mai imposizione senza sanzione, il Consiglio dei ministri ha fissato anche i paletti ...

