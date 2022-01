Obbligo vaccinale, Gloria Taliani: «Va esteso anche ai bambini. I No vax? Si paghino le cure da soli» – Il video (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ha le idee chiarissime la professoressa ordinaria di Malattie infettive all’Università Sapienza di Roma Gloria Taliani che a Open fa il punto della situazione in merito all’Obbligo vaccinale anti-Covid (il governo lo ha imposto da febbraio per tutti gli over 50). «Assolutamente favorevole, è una misura necessaria. Non ha più senso rimandare questa scelta con miliardi di dose somministrate. Come si poteva chiedere a una persona di scegliere su cose su cui non si ha conoscenza della materia? Giusto imporre un Obbligo se questo ci protegge dalla malattia. Si proceda adesso a piccoli passi per poi avvicinarci all’obiettivo finale che resta la vaccinazione obbligatoria per tutti». Per ora, dunque, va bene limitarla agli over 50, una delle categorie più fragili, ma secondo Taliani «da ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ha le idee chiarissime la professoressa ordinaria di Malattie infettive all’Università Sapienza di Romache a Open fa il punto della situazione in merito all’anti-Covid (il governo lo ha imposto da febbraio per tutti gli over 50). «Assolutamente favorevole, è una misura necessaria. Non ha più senso rimandare questa scelta con miliardi di dose somministrate. Come si poteva chiedere a una persona di scegliere su cose su cui non si ha conoscenza della materia? Giusto imporre unse questo ci protegge dalla malattia. Si proceda adesso a piccoli passi per poi avvicinarci all’obiettivo finale che resta la vaccinazione obbligatoria per tutti». Per ora, dunque, va bene limitarla agli over 50, una delle categorie più fragili, ma secondo«da ...

