Obbligo vaccinale e Super Green Pass: quali sono le sanzioni previste per chi non si adegua (Di venerdì 7 gennaio 2022) Con l'approvazione del nuovo Decreto che introduce l'Obbligo di sottoporsi al ciclo vaccinale per tutta la popolazione over 50 sono state introdotte anche specifiche sanzioni per chi non osserverà tale Obbligo. Ecco cosa potrebbe succedere agli over 50 lavoratori e non. Obbligo vaccinale per gli over 50, che cos'è la multa da 100€ una tantum La data in cui scatteranno le sanzioni è fissata dal Decreto al 1° febbraio 2022. Oltre questo limite temporale, tutte le persone con più di 50 anni, che siano o meno lavoratori, saranno interessate dall'Obbligo di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. In alternativa l'esecutivo ha predisposto una multa da 100€ una tantum, cioè che potrà essere erogata una sola volta.

