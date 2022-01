Obbligo vaccinale e super green pass, il calendario delle nuove regole (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il 2022 inizia con le nuove regole anti covid varate dal Governo tra il 23 dicembre e il 5 gennaio. Un pacchetto di novità con al centro l’Obbligo vaccinale e l’estensione del super green pass, a cui bisognerà adeguarsi. E scandito da una serie di scadenze da tenere ben presenti. Proviamo a riassumerle in questo articolo. Obbligo vaccinale per over 50 Vediamo quindi in quali date scatteranno l’Obbligo vaccinale e il super green pass esteso alla maggior parte delle attività. L’Obbligo vaccinale previsto per gli over 50 per decisione del Governo scatta praticamente da subito, ovvero dal ... Leggi su tuacitymag (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il 2022 inizia con leanti covid varate dal Governo tra il 23 dicembre e il 5 gennaio. Un pacchetto di novità con al centro l’e l’estensione del, a cui bisognerà adeguarsi. E scandito da una serie di scadenze da tenere ben presenti. Proviamo a riassumerle in questo articolo.per over 50 Vediamo quindi in quali date scatteranno l’e ilesteso alla maggior parteattività. L’previsto per gli over 50 per decisione del Governo scatta praticamente da subito, ovvero dal ...

Advertising

RobertoBurioni : Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una multa (100€) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41… - borghi_claudio : E l'obbligo vaccinale dei fenomenali austriaci sparisce. Rimaniamo noi per la gioia di brunetta. - NicolaPorro : Atto di citazione contro #Draghi e #Speranza. La notizia ci è arrivata poco fa in redazione. Di cosa si tratta ?? - AZambo69 : RT @lorenzo10469500: Obbligo vaccinale, Grillo contro il vaccino obbligatorio anti Covid: cosa ha scritto sul suo blog - Virgilio Notizie h… - florio_emanuele : CITATI IN GIUDIZIO.... -