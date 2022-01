Obbligo vaccinale e stato d’emergenza | mistero sull’ennesima proroga

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Piccolo, piccolissimo dettaglio dell’ultimo decreto licenziato dal consiglio dei ministri un paio di sere fa. L’per gli over 50, con tanto di multa calata dall’alto, entrerà in vigore dal 1 febbraio e non varrà solo per quelli che ad oggi hanno già varcato la fatidica soglia, ma anche per tutti gli italiani che spegneranno le candele entro il 15 giugno. Direte: e quindi? Il fatto è che, ad oggi, lodi emergenza, quella “eccezione” normativa che ci portiamo dietro da due anni e rinnoviamo sine die ogni sei mesi, in teoria sarebbe statata solo fino al 31 marzo. Dunque, riassumendo: alloattuale l’emergenza finirà l’ultimo dì di marzo, ma i 50enni nati dal 1 aprile al 15 giugno dovranno comunque vaccinarsi. Perché? Dall’...

