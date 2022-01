Obbligo vaccinale: dopo la scuola esteso a personale di università e accademie (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’immunizzazione è ora prevista per legge anche per chi lavora negli atenei e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Non ci sono limiti di età. La novità vale solo per professori, ricercatori e personale amministrativo. Per gli studenti, invece, continua a valere il precedente Obbligo di Green pass e i controlli restano a campione Leggi su tg24.sky (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’immunizzazione è ora prevista per legge anche per chi lavora negli atenei e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Non ci sono limiti di età. La novità vale solo per professori, ricercatori eamministrativo. Per gli studenti, invece, continua a valere il precedentedi Green pass e i controlli restano a campione

