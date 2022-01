Obbligo di Green Pass, cosa cambia con il nuovo Decreto: tutti i luoghi in cui serve la certificazione verde (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sta per entrare in vigore il nuovo Decreto, approvato dall’esecutivo, che definisce le nuove regole di accesso alle attività aperte al pubblico tramite Green Pass o Super Green Pass. Ecco a partire da quando saranno attive le nuove norme e quali luoghi saranno accessibili con le diverse modalità. Green Pass, dov’è richiesta la certificazione base e come cambia l’Obbligo Al momento, la differenza tra certificazione verde base e rafforzata è la stessa che siamo abituati a conoscere: il Green Pass “base” si può ottenere sottoponendosi a un semplice tampone rapido o molecolare con risultato negativo, mentre il Super ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sta per entrare in vigore il, approvato dall’esecutivo, che definisce le nuove regole di accesso alle attività aperte al pubblico tramiteo Super. Ecco a partire da quando saranno attive le nuove norme e qualisaranno accessibili con le diverse modalità., dov’è richiesta labase e comel’Al momento, la differenza trabase e rafforzata è la stessa che siamo abituati a conoscere: il“base” si può ottenere sottoponendosi a un semplice tampone rapido o molecolare con risultato negativo, mentre il Super ...

Advertising

borghi_claudio : Punto è semplice: un governo convinto che gli over 50 non vaccinati MUOIONO TUTTI, metteva da SUBITO l'obbligo, sen… - mannocchia : Segnalo sommessamente che verificare il possesso di green pass senza verificare il documento di identità di chi lo… - NicolaPorro : ?? Avete visto il nuovo #decreto anti-Covid? È un mostro burocratico. E qualcosa non torna... ?? @GiusDeLorenzo - orabastaa : RT @borghi_claudio: Punto è semplice: un governo convinto che gli over 50 non vaccinati MUOIONO TUTTI, metteva da SUBITO l'obbligo, senza n… - miconsentatwitt : RT @DarkLadyMouse: -Il green pass è una porcata discriminatoria, se avessero le palle introdurrebbero l'obbligo vaccinale. +Hanno introdot… -