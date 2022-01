Nuove regole, nuove multe: Fino a 1500 euro ai lavoratori senza pass. 100 euro per chi non rispetta obbligo vaccino (Di venerdì 7 gennaio 2022) L'obbligo vaccinale per gli over 50 scatterà dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto in gazzetta ufficiale., forse già ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 7 gennaio 2022) L'vaccinale per gli over 50 scatterà dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto in gazzetta ufficiale., forse già ...

Advertising

TizianaFerrario : vorrei solo sapere perché le nuove regole partono persino dal 15 febbraio e non subito.Anche questo è frutto di me… - MIsocialTW : Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato le nuove regole per la gestione dei casi di positività a #scuola. Qu… - petergomezblog : Covid, il professor Garattini: “Nuove regole? Scelte politiche, non scientifiche. Mi aspettavo più severità. A volt… - news24_city : Nuove regole a scuola, quando e per chi scattano l’autosorveglianza o la DAD - HyboriaLeague : RT @capuanogio: Calendario intasato, la #SerieA ha fretta di scrivere nuove regole e ricollocare le partite saltate. L'#Atalanta avrebbe un… -