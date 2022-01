Nuova edizione di “Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto” dal 7 gennaio

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo il successo della prima stagione, torna a grande richiesta lo spin off del baking show più amato della tv, nella versione dedicata ad unassima gara di pasticceria tra coppie di congiunti: è “offun”, prodotto da Banijayper Discovery, in arrivo su Real Time con la secondada venerdì 7alle 21.15. A dirigere i lavori dei concorrenti, tra forni, lieviti e impastatrici, ritroviamo Flavio Montrucchio, questo mese alla sua seconda conduzione in prima serata su Real Time, insieme ai giudici più amati e temuti d’: Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia d’Onofrio. Le 6 coppie di concorrenti che si cimentano nella gara provengono da ...

