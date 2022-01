Novak Djokovic, talebano no-vax? Ecco quanti milioni di euro perde: cifre clamorose (Di venerdì 7 gennaio 2022) Una cosa è certa: in Australia la legge è davvero uguale per tutti. Dopo aver trascorso la notte di mercoledì confinato nell'aeroporto di Melbourne Novak Djokovic, il tennista n.1 al mondo arrivato nella terra dei canguri per partecipare all'Australian Open, si è visto annullare il suo permesso d'ingresso per via di alcuni vizi di forma nella documentazione. Il caso, dunque, non sarebbe di natura sanitaria (Djokovic non è vaccinato e non avrebbe potuto partecipare al torneo, mala sua domanda di esenzione era stata accettata da Tennis Australia) bensì burocratica. Il serbo è passato però al contrattacco. I suoi legali hanno depositato un decreto ingiuntivo ufficiale a tempo di record e così non potrà essere espulso almeno fino a lunedì. L'udienza finale sulla sua richiesta di ricorso è fissata per le 10 dello stesso giorno. Fino ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Una cosa è certa: in Australia la legge è davvero uguale per tutti. Dopo aver trascorso la notte di mercoledì confinato nell'aeroporto di Melbourne, il tennista n.1 al mondo arrivato nella terra dei canguri per partecipare all'Australian Open, si è visto annullare il suo permesso d'ingresso per via di alcuni vizi di forma nella documentazione. Il caso, dunque, non sarebbe di natura sanitaria (non è vaccinato e non avrebbe potuto partecipare al torneo, mala sua domanda di esenzione era stata accettata da Tennis Australia) bensì burocratica. Il serbo è passato però al contrattacco. I suoi legali hanno depositato un decreto ingiuntivo ufficiale a tempo di record e così non potrà essere espulso almeno fino a lunedì. L'udienza finale sulla sua richiesta di ricorso è fissata per le 10 dello stesso giorno. Fino ...

