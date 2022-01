Novak Djokovic rischia l’espulsione dall’Australia per tre anni. “Non è detenuto, può andarsene quando vuole” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Novak Djokovic si trova in isolamento presso il Park Hotel di Melbourne, una struttura adottata dal governo per ospitare persone irregolari. Al momento questa è la situazione del tennista serbo: gli è stato vietato l’ingresso in Australia poiché in possesso di un visto non ritenuto regolare. Il serbo credeva di poter entrare nel Paese in virtù di un’esenzione medica, nonostante non sia vaccinato al Covid-19, ma i documenti non sono stati ritenuti validi dalle autorità competenti. Il giocatore ha denunciato le condizioni fatiscenti in cui si trova costretto ad alloggiare, parlando di mancanza di cibo, presenza di insetti e umidità. Sua madre ha dichiarato che il figlio è prigioniero. Parole molto dure, che stanno suscitando la reazione del grande pubblico e che hanno chiamato a un intervento Karen Andrew, Ministro degli Interni: “Novak ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022)si trova in isolamento presso il Park Hotel di Melbourne, una struttura adottata dal governo per ospitare persone irregolari. Al momento questa è la situazione del tennista serbo: gli è stato vietato l’ingresso in Australia poiché in possesso di un visto non ritenuto regolare. Il serbo credeva di poter entrare nel Paese in virtù di un’esenzione medica, nonostante non sia vaccinato al Covid-19, ma i documenti non sono stati ritenuti validi dalle autorità competenti. Il giocatore ha denunciato le condizioni fatiscenti in cui si trova costretto ad alloggiare, parlando di mancanza di cibo, presenza di insetti e umidità. Sua madre ha dichiarato che il figlio è prigioniero. Parole molto dure, che stanno suscitando la reazione del grande pubblico e che hanno chiamato a un intervento Karen Andrew, Ministro degli Interni: “...

