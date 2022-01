Novak Djokovic, la madre: “È tenuto prigioniero in un hotel per immigrati, è disumano!” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Novak Djokovic si trova in isolamento presso una struttura per irregolari a Melbourne. Le autorità australiane non hanno permesso al tennista di entrare nel Paese, ritenendo non valido il suo visto, e il 34enne resterà in questa palazzina per l’intero fine settimana, in attesa dell’udienza prevista per la mattinata di lunedì 10 gennaio. Il serbo credeva di avere un’esenzione medica per poter giocare gli Australian Open anche se non vaccinato contro il Covid-19, ma i suoi documenti non sono stati ritenuti validi. Il numero 1 al mondo si è lamentato con la sua famiglia in merito alle condizioni di questa struttura, parlando della scarsità del cibo, della presenza di insetti e dell’umidità dilagante. A parlarne diffusamente è stata sua mamma Dijana, che ha rilasciato una serie di dichiarazioni alla Associated Press in merito alle condizioni in cui si ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022)si trova in isolamento presso una struttura per irregolari a Melbourne. Le autorità australiane non hanno permesso al tennista di entrare nel Paese, ritenendo non valido il suo visto, e il 34enne resterà in questa palazzina per l’intero fine settimana, in attesa dell’udienza prevista per la mattinata di lunedì 10 gennaio. Il serbo credeva di avere un’esenzione medica per poter giocare gli Australian Open anche se non vaccinato contro il Covid-19, ma i suoi documenti non sono stati ritenuti validi. Il numero 1 al mondo si è lamentato con la sua famiglia in merito alle condizioni di questa struttura, parlando della scarsità del cibo, della presenza di insetti e dell’umidità dilagante. A parlarne diffusamente è stata sua mamma Dijana, che ha rilasciato una serie di dichiarazioni alla Associated Press in merito alle condizioni in cui si ...

