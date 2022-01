Novak Djokovic, i genitori protestano e denunciano le condizioni del figlio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il tennista si trova in un hotel quarantena La vicenda Novak Djokovic è ancora lontana da una risoluzione. Il numero uno al Mondo, infatti, si trova in un hotel quarantena dopo che il suo visto è stato rifiutato e poi cancellato. Una situazione limbo come succede a rifugiati politici o persone nella stessa situazione “rifiutate” dalle rigide politiche australiane. Djokovic si trova nello stesso hotel di Melbourne dove sono reclusi da quasi due anni molti richiedenti asilo, ai sensi delle crudeli politiche migratorie del governo australiano. C'è da sperare che ascolti le loro storie. Magari uscirà dal Park Hotel diverso da come c'è entrato. — Riccardo Noury (@RiccardoNoury) January 6, 2022 Intanto, ieri, 6 gennaio, fuori dall’hotel un gruppo di sostenitori di Novak Djokovic si è recato fuori dalla ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il tennista si trova in un hotel quarantena La vicendaè ancora lontana da una risoluzione. Il numero uno al Mondo, infatti, si trova in un hotel quarantena dopo che il suo visto è stato rifiutato e poi cancellato. Una situazione limbo come succede a rifugiati politici o persone nella stessa situazione “rifiutate” dalle rigide politiche australiane.si trova nello stesso hotel di Melbourne dove sono reclusi da quasi due anni molti richiedenti asilo, ai sensi delle crudeli politiche migratorie del governo australiano. C'è da sperare che ascolti le loro storie. Magari uscirà dal Park Hotel diverso da come c'è entrato. — Riccardo Noury (@RiccardoNoury) January 6, 2022 Intanto, ieri, 6 gennaio, fuori dall’hotel un gruppo di sostenitori disi è recato fuori dalla ...

