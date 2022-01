Non mi lasciare: le anticipazioni della prima puntata (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tutto ormai pronto per il debutto di un’altra attesissima serie di Rai 1. Il 2022 parte alla grande con la prima puntata di Non mi lasciare e la seconda stagione di Doc-Nelle tue mani. Rai 1 si prepara a fare i botti con le serie in prima serata. Vittoria Puccini e Alessandro Roia, insieme a Sarah Felberbaum saranno protagonisti di una serie tutta nuova che tratta anche un tema diverso dal solito: una rete di crimini informatici e dei pedofili da incastrare. In Non mi lasciare, che ci aspetta il 10 gennaio 2022 con la prima puntata, Elena Zonin è la protagonista femminile della storia. Deciderà di lasciare Roma, per tornare a Venezia e indagare su un caso che a suo dire, è collegato con altre vicende sulle quali sta lavorando da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tutto ormai pronto per il debutto di un’altra attesissima serie di Rai 1. Il 2022 parte alla grande con ladi Non mie la seconda stagione di Doc-Nelle tue mani. Rai 1 si prepara a fare i botti con le serie inserata. Vittoria Puccini e Alessandro Roia, insieme a Sarah Felberbaum saranno protagonisti di una serie tutta nuova che tratta anche un tema diverso dal solito: una rete di crimini informatici e dei pedofili da incastrare. In Non mi, che ci aspetta il 10 gennaio 2022 con la, Elena Zonin è la protagonista femminilestoria. Deciderà diRoma, per tornare a Venezia e indagare su un caso che a suo dire, è collegato con altre vicende sulle quali sta lavorando da ...

Agenzia_Ansa : Ministra degli Interni australiana: 'Djokovic non è prigioniero'. Il tennista 'è libero di lasciare il paese in qua… - FiorinoLuca : Novak #Djokovic è costretto a lasciare il Paese. Non ha dimostrato alla Border Force prove sufficienti per la sua e… - fattoquotidiano : Il 30 dicembre, forse in preda a un eccesso di nostalgia bonapartista, il ministro della Pubblica amministrazione,… - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: Un'abitudine occupa molto spazio sugli scaffali che potrebbe essere utilizzato per altre cose oltre alla paura di non… - Crudeli45198835 : Un'abitudine occupa molto spazio sugli scaffali che potrebbe essere utilizzato per altre cose oltre alla paura di n… -