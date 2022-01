“Non ho santi in paradiso”, alla scoperta del nuovo disco di Santoianni (Di venerdì 7 gennaio 2022) “É realmente un progetto indipendente, costruito sulle competenze di persone che si vogliono bene e che credono nella forza delle canzoni” Esce venerdì 7 gennaio “Non ho santi in paradiso” (Iobohdischi/ADA Music Italy), il nuovo album del cantautore milanese Santoianni. “Non ho santi in paradiso” arriva dopo la pubblicazione di diversi singoli, che hanno rappresentato per l’artista l’inizio di un nuovo percorso musicale in collaborazione con il producer Molla, e che hanno ricevuto l’interesse di diversi network radiofonici e televisivi italiani. I brani che hanno anticipato la pubblicazione di “Non ho santi in paradiso” sono stati “Stazione di sosta”, “Litorale”, “Exit”, “Forfait” feat. The Andre. Il disco comprende i ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 7 gennaio 2022) “É realmente un progetto indipendente, costruito sulle competenze di persone che si vogliono bene e che credono nella forza delle canzoni” Esce venerdì 7 gennaio “Non hoin” (Iobohdischi/ADA Music Italy), ilalbum del cantautore milanese. “Non hoin” arriva dopo la pubblicazione di diversi singoli, che hanno rappresentato per l’artista l’inizio di unpercorso musicale in collaborazione con il producer Molla, e che hanno ricevuto l’interesse di diversi network radiofonici e televisivi italiani. I brani che hanno anticipato la pubblicazione di “Non hoin” sono stati “Stazione di sosta”, “Litorale”, “Exit”, “Forfait” feat. The Andre. Ilcomprende i ...

