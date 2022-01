Nomina dei delegati: “In Campania come altrove la Costituzione sia rispettata” (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Un momento così delicato come l’elezione del Presidente della Repubblica non sia macchiato dalla sciatteria politica di un esponente di minoranza”. Parla così Lucia Vuolo, europarlamentare di Forza Italia sulla Nomina in Campania dei delegati regionali. “E’ l’articolo 83 della Costituzione e la prassi acquisita in quasi 80 anni di Repubblica a dirci come eleggere e quale deve essere il protocollo da seguire. In particolare, è bene ricordare al Consigliere regionale del caso, che ciascuna delegazione regionale è composta dal governatore e da un esponente della maggioranza da lui indicato, oltre che da un esponente dell’opposizione eletto dalla minoranza. Voler irrispettosamente stravolgere questo principio, è un’azione incompatibile con il ruolo ricoperto, contrario alla ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Un momento così delicatol’elezione del Presidente della Repubblica non sia macchiato dalla sciatteria politica di un esponente di minoranza”. Parla così Lucia Vuolo, europarlamentare di Forza Italia sullaindeiregionali. “E’ l’articolo 83 dellae la prassi acquisita in quasi 80 anni di Repubblica a dircieleggere e quale deve essere il protocollo da seguire. In particolare, è bene ricordare al Consigliere regionale del caso, che ciascuna delegazione regionale è composta dal governatore e da un esponente della maggioranza da lui indicato, oltre che da un esponente dell’opposizione eletto dalla minoranza. Voler irrispettosamente stravolgere questo principio, è un’azione incompatibile con il ruolo ricoperto, contrario alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Nomina dei Cormann: 'La riforma del Fisco spingerà la ripresa, aiuti a chi paga i costi della svolta verde' ... però, sono soprattutto le diseguaglianze, che potrebbero esplodere anche a causa della fiammata dei prezzi. Nella sua prima intervista a un quotidiano italiano dopo la nomina al vertice dell'...

Semipresidenzialismo eversivo ... un fatto grave, poteva suggerire che lo presentassero i capigruppo dei partiti di maggioranza e ... La nomina a premier di Enrico Letta del Pd anziché di Pierluigi Bersani ha significato un'...

Tim, Vivendi e Cdp in “trattativa” per la nomina dei vertici: asse... CorCom Convocata l'Assemblea legislativa: all'OdG anche la nomina delegati per elezione Presidente della Repubblica 3' di lettura 07/01/2022 - L’Assemblea legislativa della Regione Umbria si riunirà a Palazzo Cesaroni martedì 11 gennaio 2022, con inizio dei lavori alle ore 9.30. La seduta si aprirà con la nomina de ...

Umbria sceglie delegati per elezione presidente Repubblica L'Umbria sceglie i propri delegati per l'elezioni del presidente della Repubblica. L'Assemblea legislativa si riunirà infatti martedì 11 gennaio, con inizio dei lavori alle 9.30. (ANSA) ...

