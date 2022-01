Nobile denuncia giovane modella: “Mi ha circuito, conto svuotato” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Per l’ex fidanzata dell’Est Europa non ha badato a spese Viaggi, case, auto, soggiorni in hotel di lusso, bonifici per Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di venerdì 7 gennaio 2022) Per l’ex fidanzata dell’Est Europa non ha badato a spese Viaggi, case, auto, soggiorni in hotel di lusso, bonifici per Perizona Magazine.

Advertising

Budicca3 : Lei bellezza dell’Est Lui ricco nobile italiano. Ma il finale non è quello di Pretty Woman. Finisce in denuncia per… - Damianodanny1 : LA FESSA IN MANO A ALLOCCHI 52ENNE NOBILE G BONANNO DI LINGUAGLOSSA DOPO RICOPERTO X ANNI REGALI SOLDI VIAGGI… - rebeccalandi88 : Nobile romano denuncia la modella: «Mi ha circuito». Conto 'svuotato' tra case, auto e viaggi… - EnzoCare2 : RT @andfranchini: Nobile denuncia una modella: «Con me solo per i soldi». Conti svuotati tra auto, viaggi e carte di credito - andfranchini : RT @andfranchini: Nobile denuncia una modella: «Con me solo per i soldi». Conti svuotati tra auto, viaggi e carte di credito -