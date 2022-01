Advertising

repubblica : No Vax imbrattano i muri del cimitero di Nembro, paese simbolo dei lutti del Covid [di Lucia Landoni] - fedram67 : Sempre peggio - AngelaAuletta3 : La verità che diffondiamo invade gli spazi della #DittaturaNazisanitaria all'hub vaccinale di Taggia (Imperia) NO… - discoradioIT : No vax imbrattano muri cimitero Nembro, paese simbolo Covid - Lombardia - - occhio_notizie : 'Quelle scritte sono segni di oltraggio verso i nostri morti e verso Nembro' ha affermato il sindaco di Nembro -

Ultime Notizie dalla rete : vax imbrattano

"Con tristezza devo informarvi che questa notte i noestremisti hanno imbrattato con scritte deliranti il muro del nostro cimitero - ha scritto il sindaco Claudio Cancelli sul profilo Facebook ...La firma, com'è già avvenuto in altri casi analoghi, è quella di ViVi, il movimento nonato sui social e ormai diffuso in tutta Italia.Imbrattati con scritte No vax i muri del cimitero di Nembro, paese in provincia di Bergamo simbolo della prima ondata di Covid 19 in Italia ...BERGAMO, 07 GEN - "Vivi perché liberi', 'Governo nazista', 'Morti da vaz', 'I vax uccidono': questo il tenore delle frasi comparse nella notte sul cimitero di Nembro (Bergamo), il paese della valle Se ...