No Vax agli Australian Open: Djokovic non è solo, annullato il visto anche alla tennista Voracova (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il tennista, detentore del titolo degli Australian Open, è stato fermato mercoledì al suo arrivo all’aeroporto di Melbourne, per problemi riscontrati col suo visto di ingresso, ma non è in stato di arresto, come sostenuto dal suo entourage. Djokovic aveva inizialmente ottenuto un’esenzione vaccinale dagli organizzatori del torneo, che inizierà il 17 gennaio, ma questa non è stata ritenuta sufficiente dalla polizia di frontiera. “Il signor Djokovic non è detenuto in Australia, è libero di andarsene quando vuole e la polizia di frontiera lo aiuterebbe a farlo“, ha detto il ministro dell’Interno Karen Andrews, parlando con l’emittente Abc. Il campione serbo ha trascorso la notte in un albergo utilizzato dalle autorità israeliane per alloggiare gli ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il, detentore del titolo degli, è stato fermato mercoledì al suo arrivo all’aeroporto di Melbourne, per problemi riscontrati col suodi ingresso, ma non è in stato di arresto, come sostenuto dal suo entourage.aveva inizialmente ottenuto un’esenzione vaccinale dorganizzatori del torneo, che inizierà il 17 gennaio, ma questa non è stata ritenuta sufficiente dpolizia di frontiera. “Il signornon è detenuto in Australia, è libero di andarsene quando vuole e la polizia di frontiera lo aiuterebbe a farlo“, ha detto il ministro dell’Interno Karen Andrews, parlando con l’emittente Abc. Il campione serbo ha trascorso la notte in un albergo utilizzato dalle autorità israeliane per alloggiare gli ...

MediasetTgcom24 : Multa di 100 euro agli over 50 No vax, lo sfogo dell'infermiera della foto-simbolo della pandemia: 'Scelta assurda… - EneaMelandri : RT @HuffPostItalia: Critiche alla multa da 100 euro agli over 50 no vax. Burioni: 'Grottesca buffonata' - LoryDowney7 : RT @MediasetTgcom24: Multa di 100 euro agli over 50 No vax, lo sfogo dell'infermiera della foto-simbolo della pandemia: 'Scelta assurda che… - enriF3 : RT @AndreaZalone: Adesso sappiamo cosa regalare agli amici (si fa per dire) No Vax il giorno del loro cinquantesimo compleanno: una busta c… - MorenaNicolett1 : RT @rebeka4711: #nogreenpassobbligatorio 100 Euro di multa una tantum agli ultra 50 no VAX. Facendo un conto rotondo 100 x 6.000.000 fa 60… -