Niente squalifica per Katia che ordina a Valeria di staccarsi da Giacomo: “Gli devi dire di stare zitto!” – VIDEO (Di sabato 8 gennaio 2022) Katia Ricciarelli non è stata squalificata dal Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini è entrato in Casa e, dopo un panegirico infinito, la cantante lirica non ha compreso il “volemose” bene ordinando a Valeria Marini di staccarsi da Giacomo Urtis. Niente squalifica per Katia che ordina a Valeria di staccarsi da Giacomo Il chirurgo estetico dei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 8 gennaio 2022)Ricciarelli non è statata dal Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini è entrato in Casa e, dopo un panegirico infinito, la cantante lirica non ha compreso il “volemose” benendo aMarini didaUrtis.perchedidaIl chirurgo estetico dei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Aurorangelina31 : RT @robisinlovewlou: 'tornatene al tuo paese' non può essere considerata uscita razzista? Lulù deve chiedere scusa a Katia? niente squalifi… - Alice52405774 : RT @robisinlovewlou: 'tornatene al tuo paese' non può essere considerata uscita razzista? Lulù deve chiedere scusa a Katia? niente squalifi… - SoyMareluna : @SimonaMattei8 Quelle di ieri sera su Nataly ...si meriterebbe un camionista ecc... SONO DA SQUALIFICA ENNESIMA SQU… - lovers_netflix : RT @robisinlovewlou: 'tornatene al tuo paese' non può essere considerata uscita razzista? Lulù deve chiedere scusa a Katia? niente squalifi… - blogtivvu : Niente squalifica per Katia che ordina a Valeria di staccarsi da Giacomo: “Gli devi dire di stare zitto!” – VIDEO… -