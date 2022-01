Nick Cerioni, il creativo dietro al look delle star a FQMagazine: “Jovanotti ci ha ridato fiducia quando io e mio marito l’avevamo persa” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Niccolò Cerioni ha il tocco magico di chi riesce a trasformare in successo tutto ciò che sfiora. Tecnicamente è uno stylist, lui però preferisce definirsi “un creativo che prova a realizzare un immaginario intorno a un artista“. Ci sono le sue intuizioni dietro i look di Jovanotti e Achille Lauro, è suo lo stravolgimento ultrapop di Orietta Berti. Veste, trasforma, reinventa, gioca con l’ironia e l’effetto shock. Nulla è casuale, tutto è studiato e ha dei riferimenti precisi, all’arte, alla moda, alla storia della musica. Più che stupire, preferisce fare sognare. “Spero di riuscirci anche con Morandi e Rettore, al prossimo Sanremo”, racconta a FQMagazine collegato dal Sugarkane Studio, la casa di produzione che ha fondato con il marito, il regista e fotografo Leandro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Niccolòha il tocco magico di chi riesce a trasformare in successo tutto ciò che sfiora. Tecnicamente è uno stylist, lui però preferisce definirsi “unche prova a realizzare un immaginario intorno a un artista“. Ci sono le sue intuizionidie Achille Lauro, è suo lo stravolgimento ultrapop di Orietta Berti. Veste, trasforma, reinventa, gioca con l’ironia e l’effetto shock. Nulla è casuale, tutto è studiato e ha dei riferimenti precisi, all’arte, alla moda, alla storia della musica. Più che stupire, preferisce fare sognare. “Spero di riuscirci anche con Morandi e Rettore, al prossimo Sanremo”, racconta acollegato dal Sugarkane Studio, la casa di produzione che ha fondato con il, il regista e fotografo Leandro ...

