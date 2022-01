Newcastle United-Cambridge United: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Newcastle United si sforzerà di dare il via al 2022 in modo migliore rispetto a quello che ha concluso il 2021 mentre il Cambridge United farà visita per il terzo turno della FA Cup sabato 8 gennaio pomeriggio. L’incontro proposto dai Magpies in Premier League con il Southampton è stato posticipato a causa del COVID-19, mentre lunedì i visitatori hanno tenuto il Portsmouth, vincitore della FA Cup 2008, a pareggio a reti inviolate. Il calcio di inizio di Newcastle United-Cambridge United è previsto alle 16 Prepartita Newcastle United-Cambridge United: a che punto sono le due ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ilsi sforzerà di dare il via al 2022 in modo migliore rispetto a quello che ha concluso il 2021 mentre ilfarà visita per il terzo turno della FA Cup sabato 8 gennaio pomeriggio. L’incontro proposto dai Magpies in Premier League con il Southampton è stato posticipato a causa del COVID-19, mentre lunedì i visitatori hanno tenuto il Portsmouth, vincitore della FA Cup 2008, a pareggio a reti inviolate. Il calcio di inizio diè previsto alle 16 Prepartita: a che punto sono le due ...

