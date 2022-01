Nel weekend si alternano nuvole e sole

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Ultimodelle feste natalizie: con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Andrea Bosoni scopriamo che tempo farà a Bergamo. ANALISI GENERALE Dopo un primo passaggio debolmente perturbato i successivi impulsi produrranno solo un aumento della ventilazione settentrionale specie in quota e scarsi fenomeni o del tutto assenti sulla nostra regione. Venerdì 7 gennaio 2022 Tempo Previsto: Iniziali condizioni di cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione; dalla tarda mattina aumento della nuvolosità per il transito di velature di altostrati che risulteranno a tratti compatte specie nel pomeriggio; possibili addensamenti nuvolosi lungo i rilievi di confine, Livignasco e Alpi Retiche dove non è escluso qualche fiocco di neve. In serata prime aperture a partire dai settori nord-occidentali. Durante la notte e nelle prime ore del mattino ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Saranno 45 i giorni di vacanza da sfruttare nel 2022, se si uniscono feste e ricorrenze infrasettimanali. Il calend… - CentroMeteoITA : #METEO #ITALIA: freddo e NEVE a bassa quota nel weekend a causa di un affondo di aria polare sul Mediterraneo… - Cucina_Italiana : Buongiorno cucinieri! Questi #biscotti potreste prepararli oggi per una colazione buonissima da fare nel weekend. ?? - Spooky_The_Tuff : RT @mvetto: Diogene ed il dottore specializzato in malattie del cuore che peró non è un cardiologo. Quanto alla vita agiata forse ne parlia… - Andrea10021 : RT @moglieslut: Sono libera soprattutto di giorno e nel weekend. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Nel weekend

Lei ha condotto una rivoluzione digitalesuo Paese e, a quanto ne so, oggi in Estonia è ... ©2021 The New York Times Company Linkiesta Magazine + New York Times World Review in edicola dala ...... dei loro finanziatori e dei loro alleatimondo dell'informazione? Abrams Purtroppo abbiamo ...The New York Times Company Linkiesta Magazine + New York Times World Review in edicola dala ...Lo slittamento dell’attività regionale del calcio dilettantistico e giovanile, ha ridisegnato il calendario sia dei campionati in essere, sia dei recuperi previsti prima dellin ...Meteo weekend, perturbazioni in transito. VENERDÌ INSTABILE AL SUD E PARTE DEL CENTRO. La perturbazione giunta dal Nord Atlantico che nella giornata dell'Epifaniainteressa parte ...