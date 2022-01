“Nel mio stomaco”, alla scoperta del nuovo album di Giulia Pratelli (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Nel mio stomaco è un disco in movimento, fatto di canzoni di passaggio. Si sviluppa come una sorta di viaggio che può svolgersi all’interno, tra le emozioni e i cambiamenti che ci riguardano come Persone, o all’esterno, tra le cose, le relazioni e ciò che accade intorno a noi” Dall’11 gennaio 2022 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming “Nel mio stomaco” (Blackcandy Produzioni), nuovo album di Giulia Pratelli. Il disco sarà disponibile prossimamente anche in formato fisico. “Nel mio stomaco” è il terzo album in studio di Giulia Pratelli e vede rinnovarsi la collaborazione artistica con Zibba, che aveva già seguito la produzione del precedente “Tutto bene” (Rusty Records, 2017). Contiene 11 tracce, tra cui ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Nel mioè un disco in movimento, fatto di canzoni di passaggio. Si sviluppa come una sorta di viaggio che può svolgersi all’interno, tra le emozioni e i cambiamenti che ci riguardano come Persone, o all’esterno, tra le cose, le relazioni e ciò che accade intorno a noi” Dall’11 gennaio 2022 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming “Nel mio” (Blackcandy Produzioni),di. Il disco sarà disponibile prossimamente anche in formato fisico. “Nel mio” è il terzoin studio die vede rinnovarsi la collaborazione artistica con Zibba, che aveva già seguito la produzione del precedente “Tutto bene” (Rusty Records, 2017). Contiene 11 tracce, tra cui ...

