NBA | i risultati della notte 7 gennaio | Phoenix conquista la 30ma vittoria in stagione Memphis inarrestabile | male i Warriors

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Nellaitaliana si sono disputate quattro partite2021-2022 di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti ie le migliori prestazioni di giornata. Al Madison Square Garden arriva il successo in rimonta di New York. I ragazzi allenati da Tom Thibodeau recuperano uno svantaggio di addirittura 25 punti e superano Boston con il punteggio di 108-105. Tra le fila dei Knicks grandissima prova di Eva Fournier (41 punti e 8 rimbalzi), ma l’eroepartita è sicuramente RJ Barrett con la tripla. Per i Celtics non bastano invece i 36 punti, 6 rimbalzi e 9 assist di Jayson Tatum. Continua il periodo magico dei Grizzlies che sconfiggono i Pistons per 118-88 e infilano la settima...

Advertising

AndreaPecchia1 : #NBA, i risultati della notte: #Barrett batte i @celtics sulla sirena, @warriors ko e @Suns primi #NBA75 #NBATipo… - sportli26181512 : NBA, risultati della notte: Barrett batte Boston sulla sirena, Warriors ko e Suns primi: Il buzzer beater di RJ Bar… - SkySportNBA : NBA, risultati della notte: Barrett batte Boston sulla sirena, Warriors ko e Suns primi #SkyNBA #NBA - BasketUniverso : NBA - All Star Game 2022, i risultati delle prime votazioni dei fans - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Doncic batte Curry ?? I Nets trascinati da Durant e Irving ?? Gallinari ne mette 16 ?? I risultati della notte #NBA ?? ht… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA risultati

Sky Sport

Laha pubblicato idelle prime due settimane di voti per i titolari del prossimo All - Star Game. Steph Curry e Kevin Durant sonoi due giocatori più votati a Ovest e a Est: se le ...Il buzzer beater di RJ Barrett decide la sfida divertentissima tra New York e Boston, caratterizzata dal duello tra Evan Fournier (41 punti) e Jayson Tatum (36). Con questo successo i Knicks ...Boston Celtics 105 – 108 New York Knicks Match ricco di emozioni quello che va in scena al Madison Square Garden di New York, dove i padroni di casa portano a termine un’insperata rimonta grazie alla ...Nella notte italiana si sono disputate quattro partite della stagione 2021-2022 di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati e le migliori prestazioni di giorna ...