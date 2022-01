Nathaly Caldonazzo e il retroscena sul matrimonio di Carmen Russo (Di sabato 8 gennaio 2022) il retroscena di Nathaly Caldonazzo Questa sera, nella puntata del 7 gennaio 2022 del Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini ha interpellato Nathaly Caldonazzo. Ha fatto, infatti, vedere dei video in cui si è scontrata con Valeria Marini. Si è, inoltre, parlato anche del rapporto con Carmen Russo e la gieffina ha raccontato un retroscena L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 8 gennaio 2022) ildiQuesta sera, nella puntata del 7 gennaio 2022 del Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini ha interpellato. Ha fatto, infatti, vedere dei video in cui si è scontrata con Valeria Marini. Si è, inoltre, parlato anche del rapporto cone la gieffina ha raccontato unL'articolo proviene da Novella 2000.

Beax74442535 : RT @GioCellRed: Nathaly Caldonazzo è diventata il bersaglio di chiunque in quella casa perché una delle poche capace di esporsi e di dire s… - Novella_2000 : Nathaly racconta un retroscena sul matrimonio di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, che resta senza parole (VIDEO)… - inashshug : RT @darveyfeels_: Nathaly Caldonazzo really said della vekkia non deve rimanere neanche un brandello. #GFVIP - Alexxx010203 : RT @MontegrandeS: Nathaly Caldonazzo: Bella, intelligente e una spanna sopra tutti sti peracottari che la criticano! #GFvip - bb_psyco : Quando parlate di donne FORTI, ricordatetivi di Nathaly Caldonazzo #gfvip -