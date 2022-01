Napoli-Fiorentina potrebbe subire uno slittamento: il motivo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Secondo quanto definito dalla Lega di Serie A, la 21esima giornata di campionato dovrebbe regolarmente svolgersi domenica 9 con partite in calendario dalle 12:30 alle 20:45. Eccezion fatta, però, per quelle squadre che hanno già subito un posticipo nella giornata di ieri, a causa delle disposizioni delle ASL locali. Con larga probabilità, infatti, Cagliari-Bologna e Udinese-Atalanta non dovrebbero comunque giocarsi, mentre potrebbe esserci speranza per Verona-Salernitana e Torino-Fiorentina. FOTO: Getty Images La partita al Bentegodi dovrebbe giocarsi regolarmente, mentre quella all’Olimpico Grande Torino potrebbe subire uno slittamento di un giorno. Far giocare la Fiorentina lunedì, piuttosto che domenica, potrebbe avere delle ricadute anche sul ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 gennaio 2022) Secondo quanto definito dalla Lega di Serie A, la 21esima giornata di campionato dovrebbe regolarmente svolgersi domenica 9 con partite in calendario dalle 12:30 alle 20:45. Eccezion fatta, però, per quelle squadre che hanno già subito un posticipo nella giornata di ieri, a causa delle disposizioni delle ASL locali. Con larga probabilità, infatti, Cagliari-Bologna e Udinese-Atalanta non dovrebbero comunque giocarsi, mentreesserci speranza per Verona-Salernitana e Torino-. FOTO: Getty Images La partita al Bentegodi dovrebbe giocarsi regolarmente, mentre quella all’Olimpico Grande Torinounodi un giorno. Far giocare lalunedì, piuttosto che domenica,avere delle ricadute anche sul ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Fiorentina Draghi 'richiama' il mondo del calcio: stadi a porte chiuse o sospensione della Serie A ...gare di Serie A saltate per i contagi da Covid - 19 tra i calciatori (col caso limite del Napoli ... si tratta di Cagliari - Bologna, Torino - Fiorentina, Udinese - Atalanta e Salernitana - Verona.

Calcio: Draghi invita a stop o stadi chiusi, Serie A tira dritto Quanto a Torino - Fiorentina, le negatività emerse tra i granata danno speranze che si giochi. Un ... soprattutto considerando quanto successo l'anno scorso per Juve - Napoli. "La partita avrebbe ...

De Maggio: “Campionato falsato, ecco cosa accadrà prima di Napoli-Fiorentina” napolipiu.com TORO-ACF, L'ipotesi è di giocare lunedì. La Coppa... Si è conclusa da poco l'assemblea di Lega. Secondo quanto riporta Sportitalia il prossimo weekend di Serie A è confermato. Si va avanti a patto che non ci siano ulteriori ...

Napoli: positivi in 5 più Spalletti, tamponi domani Le attese dei verdetti dalla Nigeria e dal Messico per Osimhen e Lozano, l'attesa per il nuovo giro di tamponi nella squadra che si farà domani mattina a Castel Volturno. Il Napoli dopo il pareggio ot ...

