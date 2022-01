Napoli | è il giorno di Tuanzebe | dopo le visite mediche depositato il contratto in Lega

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoil deposito deldi Ainsley Maitland-Niles, laCalcio mette a registro un altro affare made in Premier: quella di Axel, neo-arrivo in casa. Il difensore centrale, di proprietà del Manchester United, aveva già passato la scorsa notte ai piedi del Vesuvio, pronto, rispettando tutto l’iter sanitario del caso, a mettersi a disposizione di Luciano Spalletti. Il calciatore arriva in prestito oneroso (500/600k €, secondo i media italiani) dal Manchester United, sebbene avesse passato la prima parte di stagione all’Aston Villa, sempre a titolo temporaneo. Previsti bonus in caso del raggiungimento di traguardi personali e di squadra, non l’obbligo di acquisto al termine della stagione corrente. L'articolo proviene ...