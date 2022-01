Napoli, depositato il contratto di Tuanzebe: i dettagli dell'affare (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Napoli ha depositato in Lega la documentazione di Tuanzebe. Il difensore arriva dal Manchester United. Leggi su 90min (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ilhain Lega la documentazione di. Il difensore arriva dal Manchester United.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Il @sscnapoli ha depositato il contratto di #Tuanzebe: il giocatore del @ManUtd rientra a Londra p… - LucianoQuaranta : RT @Napoli_Report: Ufficiale, contratto depositato in @SerieA: Axel #Tuanzebe è un nuovo calciatore del #Napoli. - enzoacunzo : RT @MarcoDiMaro: UFFICIALE: TUANZEBE è del Napoli. Contratto depositato in Lega. - MarcoDiMaro : UFFICIALE: TUANZEBE è del Napoli. Contratto depositato in Lega. - flavio_irene : RT @Napoli_Report: Ufficiale, contratto depositato in @SerieA: Axel #Tuanzebe è un nuovo calciatore del #Napoli. -