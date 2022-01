Napoli, Anguissa: «Coppa d’Africa e Mondiale, voglio tutto» (Di venerdì 7 gennaio 2022) André Anguissa, centrocampista del Napoli, ha parlato dell’imminente Coppa d’Africa da giocare con il Camerun André Anguissa, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni de L’Equipe in vista della Coppa d’Africa. DESTINO – «Quando si nasce poveri, si porta dentro una grande voglia di arrivare in alto. Vuoi cambiare la tua vita, regalare ai tuoi figli un destino migliore del tuo. Ecco perché abbiamo questa voglia di fare, di dare in campo». STORIA – «Arrivare in Europa è stata la mia grande fortuna, l’altra è stata conoscere mia moglie. Non mi sono mai arreso, nemmeno quando le cose sembravano non andare nel verso giusto e penso oggi di poter fare ancora di più e migliorare. voglio fare una ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) André, centrocampista del, ha parlato dell’imminenteda giocare con il Camerun André, centrocampista del, ha parlato ai microfoni de L’Equipe in vista della. DESTINO – «Quando si nasce poveri, si porta dentro una grande voglia di arrivare in alto. Vuoi cambiare la tua vita, regalare ai tuoi figli un destino migliore del tuo. Ecco perché abbiamo questa voglia di fare, di dare in campo». STORIA – «Arrivare in Europa è stata la mia grande fortuna, l’altra è stata conoscere mia moglie. Non mi sono mai arreso, nemmeno quando le cose sembravano non andare nel verso giusto e penso oggi di poter fare ancora di più e migliorare.fare una ...

