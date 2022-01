Musical al Creberg | il 21 gennaio in cartellone c’è “Ghost”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Bergamo. L’eterna storia d’amore tra Sam e Molly continua a far sognare e a emozionare il pubblico che potrà finalmente rivivere la magia di, ilnelle tappe del lungo tour che dal 28 dicembre 2021 fino al 10 aprile 2022 toccherà le maggiori città italiane. Lo spettacolo tornerà così a teatro con quello stesso fascino e quella stessa energia che avevano letteralmente conquistato le platee durante il tour di debutto della scorsa stagione quando purtroppo aveva dovuto interrompere le proprie repliche a causa della pandemia. Protagonisti? Il fantasma di un uomo assassinato, la donna che amava in vita e continua ad amare da spirito, una strampalata medium che può restituirgli la voce e un assassino in attesa di essere scoperto e portato all’Inferno. Un thriller romantico, dove la suspense creata dai continui colpi di scena si alterna alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Musical Creberg

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Dopo lo show di Giacobazzi, ilannuncia l'apertura delle prevendite per i primi spettacoli della stagione. Alcuni sono ..., spettacoli teatrali, di prosa e comicità, fino alla fine di ......città del mondo - prosegue il musicista - mi sono accorto che Venezia non aveva un proprio, ... sarà in prima assoluta al Teatro Malibran il 21, 22 e 23 gennaio, poi al Teatrodi Bergamo ...Sketch, ospiti al sorpresa e interazione con gli spettatori per il mattatore siciliano che torna dal vivo dopo cinque anni di assenza, con la sua band ...Bergamo. Rosario Fiorello torna in teatro. E lo fa nel suo inimitabile stile. Due show irripetibili al Teatro Creberg di Bergamo il 12 e 13 febbraio 2022. Il Rosario nazionale torna finalmente al calo ...