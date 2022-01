Muore a 92 anni Mariano Laurenti: cinque film “di genere” per ricordarlo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si è spento all’età di 92 anni Mariano Laurenti, storico regista diventato famoso soprattutto per aver girato alcune delle più note commedie erotiche all’italiana. Vogliamo ricordare i cinque film che hanno reso celebre Laurenti, partendo soprattutto da ‘Quel gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda’ (uscito nel 1972), che vedeva nel cast Pippo Franco ed Edwige Fenech e che riuscì ad incassare la bellezza di 640 milioni di lire. LEGGI ANCHE => È morto a 58 anni Jean-Marc Vallé: la carriera del regista di ‘Dallas Buyers Club’ In seguito Laurenti fu anche regista di altre tre pellicole comiche di grande successo: ‘L’insegnante va in collegio’, ‘La liceale nella classe dei ripetenti’ e ‘L’onorevole con l’amante sotto il letto’, ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Si è spento all’età di 92, storico regista diventato famoso soprattutto per aver girato alcune delle più note commedie erotiche all’italiana. Vogliamo ricordare iche hanno reso celebre, partendo soprattutto da ‘Quel gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda’ (uscito nel 1972), che vedeva nel cast Pippo Franco ed Edwige Fenech e che riuscì ad incassare la bellezza di 640 milioni di lire. LEGGI ANCHE => È morto a 58Jean-Marc Vallé: la carriera del regista di ‘Dallas Buyers Club’ In seguitofu anche regista di altre tre pellicole comiche di grande successo: ‘L’insegnante va in collegio’, ‘La liceale nella classe dei ripetenti’ e ‘L’onorevole con l’amante sotto il letto’, ...

