Multa per over 50 senza Super green pass a lavoro raddoppia se reiterano (Di sabato 8 gennaio 2022) Per i lavoratori ultracinquantenni che non hanno Super green pass e accedono ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo vaccinale, la sanzione è raddoppiata in caso di reiterata violazione. E' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 8 gennaio 2022) Per i lavoratori ultracinquantenni che non hannoe accedono ai luoghi diin violazione dell'obbligo vaccinale, la sanzione èta in caso di reiterata violazione. E' ...

Advertising

fattoquotidiano : Obbligo vaccinale, scienziati in coro contro la multa di 100 euro. “Grottesca buffonata”, “Mi viene da ridere”, “Pr… - Agenzia_Ansa : Il decreto che introduce l'obbligo di vaccino per gli over 50 prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non… - RaiNews : Infermiera pubblica post su Facebook in cui si scaglia contro l'entità della multa prevista per i No vax over 50 - Claudio29032 : RT @fattoquotidiano: Obbligo vaccinale, scienziati in coro contro la multa di 100 euro. “Grottesca buffonata”, “Mi viene da ridere”, “Presa… - niospa : @Fortipiuchemai Lo farei sicuramente.. Ma per portare la multa all'avvocato bisogna sempre firmarla per ritirarla -