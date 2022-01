Multa di 100 euro una tantum per gli over 50 che violeranno l’obbligo vaccinale (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’Agenzia delle Entrate multerà per 100 euro una tantum tutti gli italiani over 50 (lavoratori e non) che non saranno in regola con l’obbligo vaccinale dal primo febbraio 2022. Mentre la Multa per le persone che accedono senza green pass ai servizi e alle attività in cui è obbligatorio averlo andranno dai 400 ai mille euro, sia per il cliente sia per chi non controllerà il lasciapassare verde. Sono queste le novità più importanti che secondo le fonti di Palazzo Chigi sono contenute nel decreto che introduce l’obbligo di vaccino per gli over 50. Il decreto entrerà in vigore l’8 gennaio, ma i circa 28 milioni di italiani a cui si applica il decreto avranno fino al primo febbraio per ottenere la prima, seconda o terza dose. Mentre dal ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’Agenzia delle Entrate multerà per 100unatutti gli italiani50 (lavoratori e non) che non saranno in regola condal primo febbraio 2022. Mentre laper le persone che accedono senza green pass ai servizi e alle attività in cui è obbligatorio averlo andranno dai 400 ai mille, sia per il cliente sia per chi non controllerà il lasciapassare verde. Sono queste le novità più importanti che secondo le fonti di Palazzo Chigi sono contenute nel decreto che introducedi vaccino per gli50. Il decreto entrerà in vigore l’8 gennaio, ma i circa 28 milioni di italiani a cui si applica il decreto avranno fino al primo febbraio per ottenere la prima, seconda o terza dose. Mentre dal ...

Advertising

RobertoBurioni : Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una multa (100€) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41… - Agenzia_Ansa : Il decreto che introduce l'obbligo di vaccino per gli over 50 prevede, per tutti coloro (lavoratori e non) che non… - petergomezblog : Obbligo vaccinale, a chi non è in regola dal 1° febbraio 100 euro di multa una tantum - alexScar_ : RT @RobertoBurioni: Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una multa (100€) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41€x2)… - gispedicato : @GianniCuperIoPD @dorinileonardo Secondo me, come deterrente, è più efficace della multa dei 100€ -