Mother Android | la recensione | sopravvivenza post-apocalittica nel film Netflix

La recensione di Mother/Android, film di fantascienza che racconta la lotta per la sopravvivenza di una coppia in un mondo post-apocalittico, disponibile su Netflix. A volte basta poco. Come vedremo nella nostra recensione di Mother/Android, il film disponibiile su Netflix non ha bisogno di un grosso budget, ma di ottimizzare le poche risorse che ha per dar vita a un film a più anime. Un film di fantascienza, ma anche un survival movie senza fronzoli. Un film che si basa sulla tensione e sull'azione senza dimenticare il romanticismo e il sentimento. Un piccolo film che, al netto di un terzo atto un po' troppo ...

