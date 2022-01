Morto Sidney Poitier | primo afroamericano Oscar da miglior attore

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Èall'età di 94 annistatunitense di origine bahamiana, interprete di film come "Indovina chi viene a cena?" e "La calda notte dell`ispettore Tibbs",a vincere il premocomenel 1964 con "I gigli nel campo".Cinquanta film all'attivo, leggenda di Hollywood era il più anziano premiovivente dopo la morte di Kirk Douglas nel 2020. Era nato nato su una barca in mezzo al mare mentre i suoi genitori portavano i pomodori a vendere al mercato.caption id="attachment 315995" align="alignright" width="450"/caption A 16 anni era stato spedito dai genitori a Miami e poi a New York. Prima lavori umili, piccola ...

Il leggendario attore di Hollywood èall'età di 94 anni. Il suo lavoro è stato non solo d'ispirazione per generazioni di interpreti neri, ma è anche stato coronato dalla prima statuetta al migliore attore protagonista per un ...Con i I gigli del campo (1963),Poitier divenne il primo afroamericano a vincere l'Oscar entrando di diritto nella storia - e non solo del cinema. Il 1967 fu un altro anno d'oro per Poitier ...Addio a Sidney Poitier, il famoso attore ... L’artista aveva 94 anni e non si sa, al momento, nulla sulla causa della sua morte. Poitier si è affermato come uno dei migliori attori americani di tutti ...Era stato il primo attore di colore a vincere l'Oscar per la migliore interpretazione da protagonista, nel 1964 ...