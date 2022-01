Morto Sidney Poitier, aveva 94 anni: vinse l’Oscar nel 1964 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sidney Poitier è Morto. Il leggendario attore afroamericano aveva 94 anni. Nel 1964 vinse l’Oscar come miglior attore, primo afroamericano nella storia. Memorabile in ‘La calda notte dell’ispettore Tibbs’ e ‘Indovina chi viene a cena’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 gennaio 2022). Il leggendario attore afroamericano94. Nelcome miglior attore, primo afroamericano nella storia. Memorabile in ‘La calda notte dell’ispettore Tibbs’ e ‘Indovina chi viene a cena’. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Corriere : È morto Sidney Poitier, primo afroamericano a vincere l’Oscar come miglior attore: aveva 94 anni - repubblica : E' morto Sidney Poitier, primo attore afroamericano a vincere l'Oscar. Aveva 94 anni - SkyTG24 : Morto Sidney Poitier: l’attore di Indovina chi viene a cena? - silviorossi6 : RT @Open_gol: A vincere la statuetta prima di lui era stata l'attrice afroamericana Hattie McDaniel, la «Mami» di Via col vento https://t.c… - UggeriRoberto : Prima di Denzel Washington. Prima di Will Smith. Quando essere neri in un mondo di bianchi non era facile, non solo… -