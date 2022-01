Montalto, Corniglia denuncia: “Calpestato il rispetto delle quote rosa” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Montalto – “Prima della sospensione di diciotto mesi, per effetto dell’applicazione della legge Severino, dal 28/11/2019 a seguito della condanna in primo grado a tre anni e due mesi del Sindaco Sergio Caci la Giunta Comunale era composta da 4 persone di genere maschile ed 1 femminile” – a parlare è Francesco Corniglia consigliere comunale Montalto di Castro. “Dopo la sospensione il vice sindaco facente funzioni Luca Benni ha continuato a mantenere una Giunta Comunale formata da 3 persone di genere maschile ed 1 femminile, andando contro a quanto sancito dalla legge, ossia l’obbligo di rispettare le cd. “quote rosa”. La legge infatti prevede delle precise percentuali per potere considerare rispettato il requisito della parità di genere disponendo che “Nelle giunte dei comuni con ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 7 gennaio 2022)– “Prima della sospensione di diciotto mesi, per effetto dell’applicazione della legge Severino, dal 28/11/2019 a seguito della condanna in primo grado a tre anni e due mesi del Sindaco Sergio Caci la Giunta Comunale era composta da 4 persone di genere maschile ed 1 femminile” – a parlare è Francescoconsigliere comunaledi Castro. “Dopo la sospensione il vice sindaco facente funzioni Luca Benni ha continuato a mantenere una Giunta Comunale formata da 3 persone di genere maschile ed 1 femminile, andando contro a quanto sancito dalla legge, ossia l’obbligo di rispettare le cd. “”. La legge infatti prevedeprecise percentuali per potere considerare rispettato il requisito della parità di genere disponendo che “Nelle giunte dei comuni con ...

