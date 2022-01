Monica Bellucci insegna come ringiovanire grazie al caschetto medio con frangia

(Di venerdì 7 gennaio 2022)dà ufficialmente il benvenuto al nuovo anno con un hair look sbarazzino e ribelle,al quale è più giovanile che mai. La bellezza e il fascino sono qualità note dell’attrice, in tutto il mondo. Il tempo sembra averla risparmiata, regalandole ancora oggi uno charme unico. L’ultima scelta di stile è un tagliocon, cheha postato sul suo profilo Instagram, augurando a tutti i suoi follower un buon 2022. Si tratta di uno shag: unscalato caratterizzato da strati di diverse lunghezze. Unaspettinata le scivola sulla fronte donandole un’aria casual ma femminile. Il taglio ha un aspetto volutamente disordinato dal fascino Anni ’70. Un hairstyle sportivo che è in grado di ...

Nella puntata anchee Fabio De Luigi che raccontano il film per tutta la famiglia "La befana vien di notte due " la Genesi". In particolare, laformula un augurio per il 2022 ...Nel cast, Emanuela Fanelli, Elena Lietti, Vinicio Marchioni, Valerio Mastandrea. Poco o nulla si sa invece de ' Il sol dell'avvenir ' il nuovo film di Nanni Moretti, se non che il ...Deva Cassel ha scelto un taglio scalato, uno dei beauty look più di tendenza nel 2022: perfetto per dare movimento alla chioma liscia.Il taglio di capelli di Monica Bellucci? Semplicemente divino e tutto da copiare. La nostra divina Monica Bellucci ha optato per un hairstyle fresco e dinamico, rispolverando la m ...