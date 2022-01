Miozzo: 'Prima il Cts si riuniva quasi ogni giorno, ora non si esprime su vaccini e scuola. Dibattito scientifico sostituito da analisi ... (Di venerdì 7 gennaio 2022) Io non vedo le riunioni, non leggo i dati e la discussione scientifica che si tiene nel Cts. Deduco che sono cambiate le regole, le necessità e le richieste del mondo politico. Che sia esso il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Io non vedo le riunioni, non leggo i dati e la discussione scientifica che si tiene nel Cts. Deduco che sono cambiate le regole, le necessità e le richieste del mondo politico. Che sia esso il ...

Advertising

myrosycandy : RT @erretti42: Miozzo: 'Prima il Cts si riuniva quasi ogni giorno, ora non si esprime su vaccini e scuola. Dibattito scientifico sostituito… - Dadazyb : RT @ErmannoKilgore: Miozzo: 'Prima il Cts si riuniva quasi ogni giorno, ora non si esprime su vaccini e scuola. Dibattito scientifico sosti… - QuelloKeSbrocca : Miozzo: “Prima il Cts si riuniva quasi ogni giorno, ora non si esprime su vaccini e scuola. Dibattito scientifico s… - Ecatetriformis : RT @erretti42: Miozzo: 'Prima il Cts si riuniva quasi ogni giorno, ora non si esprime su vaccini e scuola. Dibattito scientifico sostituito… - QPeriscopica : RT @erretti42: Miozzo: 'Prima il Cts si riuniva quasi ogni giorno, ora non si esprime su vaccini e scuola. Dibattito scientifico sostituito… -