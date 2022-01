Milano, violenze di gruppo a Capodanno: si indaga su almeno cinque episodi. La procura: “Fatti gravissimi e senza precedenti” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono almeno cinque le presunte aggressioni, avvenute a Milano la notte di Capodanno, su cui si indaga con l’ipotesi di violenza sessuale di gruppo. Nei giorni scorsi la procura aveva aperto un fascicolo sul caso di una 19enne studentessa fuorisede che, intorno all’una e mezza di notte, ha subito abusi da un “branco” di una trentina di giovani in pieno centro città, all’angolo tra piazza Duomo e via Mazzini. “Sembrava scherzassero, ma poi qualcuno mi ha strattonato con forza. Si sono Fatti violenti. Ho pensato volessero rapinarmi e gli ho dato la borsa. Ma non mi lasciavano. Mi sono spaventata e ho iniziato a urlare”, ha raccontato alle forze dell’ordine secondo quanto riposta il Corriere della Sera. Una dinamica che ricorda quanto avvenne a Colonia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sonole presunte aggressioni, avvenute ala notte di, su cui sicon l’ipotesi di violenza sessuale di. Nei giorni scorsi laaveva aperto un fascicolo sul caso di una 19enne studentessa fuorisede che, intorno all’una e mezza di notte, ha subito abusi da un “branco” di una trentina di giovani in pieno centro città, all’angolo tra piazza Duomo e via Mazzini. “Sembrava scherzassero, ma poi qualcuno mi ha strattonato con forza. Si sonoviolenti. Ho pensato volessero rapinarmi e gli ho dato la borsa. Ma non mi lasciavano. Mi sono spaventata e ho iniziato a urlare”, ha raccontato alle forze dell’ordine secondo quanto riposta il Corriere della Sera. Una dinamica che ricorda quanto avvenne a Colonia ...

