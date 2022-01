Milano: si allarga inchiesta molestie in piazza Duomo, a lavoro su testimoni e video (Di venerdì 7 gennaio 2022) Milano, 7 gen. (Adnkronos) – L’inchiesta sulle molestie in piazza Duomo a Milano si allarga e gli uomini della squadra Mobile proseguono l’attività su quanto accaduto la notte di San Silvestro quando un ‘branco’ di giovani – non ancora identificati – ha molestato una 19enne, accerchiata in piazza all’angolo con via Mazzini e salvata dalle forze dell’ordine presenti per controllare la zona. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 gennaio 2022), 7 gen. (Adnkronos) – L’sulleinsie gli uomini della squadra Mobile proseguono l’attività su quanto accaduto la notte di San Silvestro quando un ‘branco’ di giovani – non ancora identificati – ha molestato una 19enne, accerchiata inall’angolo con via Mazzini e salvata dalle forze dell’ordine presenti per controllare la zona. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

LaStampa : Aggredita dal branco in piazza del Duomo, l’indagine sulle violenze sessuali di gruppo si allarga: almeno 5 casi a… - TV7Benevento : Milano: si allarga inchiesta molestie in piazza Duomo, a lavoro su testimoni e video... - augusto_amato : Aggredita dal branco in piazza del Duomo, l’indagine sulle violenze sessuali di gruppo si allarga: almeno 5 casi a… - MGTurco : RT @LaStampa: Aggredita dal branco in piazza del Duomo, l’indagine sulle violenze sessuali di gruppo si allarga: almeno 5 casi a Milano htt… - RobertaBruzzone : RT @LaStampa: Aggredita dal branco in piazza del Duomo, l’indagine sulle violenze sessuali di gruppo si allarga: almeno 5 casi a Milano htt… -